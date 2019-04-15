Глава ведомства ознакомился с учебно-методической базой и музеем ведомственного вуза, где оставил запись в книге почетных посетителей.

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев посетил Ставропольский филиал Краснодарского университета МВД России, где встретился с профессорско-преподавательским составом, курсантами и слушателями. Глава ведомства ознакомился с учебно-методической базой и музеем ведомственного вуза, где оставил запись в книге почетных посетителей», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Сотрудники музея рассказали Владимиру Колокольцеву интересные факты из 30-летней истории становления учебного заведения от высших курсов МВД СССР по подготовке участковых уполномоченных милиции до Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России, предложили вниманию стенды с материалами об участии личного состава в миротворческих миссиях и мероприятиях по охране общественного порядка в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018.«Затем Министр направился в Отдел МВД России по Шпаковскому району Ставропольского края, расположенный в городе Михайловске. В дежурной части Владимир Колокольцев заслушал доклад ответственного руководителя, побеседовал с сотрудниками, осуществляющими прием и регистрацию сообщений о преступлениях, обратив их внимание на необходимость объективного, всестороннего и своевременного рассмотрение обращений заявителей.Затем Глава МВД России осмотрел в изоляторе временного содержания помещения для содержания задержанных, ознакомился с организацией питания и медицинского обслуживания указанной категории лиц.В районном отделе по вопросам миграции Владимиру Колокольцеву продемонстрировали работу современной системы электронной очереди и комплекса для выдачи паспортов. Министр внутренних дел Российской Федерации указал на необходимость неукоснительного соблюдения сроков предоставления государственных услуг и временных нормативов по обслуживанию населения», - рассказала официальный представитель ведомства.