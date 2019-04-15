Японские СМИ сообщили, что в третьем реакторе АЭС Фукусима-1, на которой в 2011 году произошла крупнейшая после Чернобыля, началось извлечение топливных стержней.

Японские СМИ сообщили, что в третьем реакторе АЭС "Фукусима-1", на которой в 2011 году произошла крупнейшая авария после Чернобыля, началось извлечение топливных стержней.Компания-оператор смогла начать их извлечение с опозданием на четыре года и четыре месяца. В бассейне третьего реактора находятся 514 сильно радиоактивных отработанных и 52 неиспользованных топливных стержня​​​. Работы ведутся с помощью крана и манипулятора с дистанционным управлением.Компания-оператор утверждает, что топливные стержни не повреждены, передает РИА Новости.Из-за того, что на воздухе отработанные стержни разогреваются до нескольких сотен градусов, они будут вывезены и помещены в охлаждающий бассейн какой-то другой АЭС.Предполагается, что окончательно все работы по извлечению будут завершены в 2023 году.Топливные стержни из четвертого реактора АЭС были извлечены еще в 2014 году.