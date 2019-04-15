В Ленинском районе Тульской области на 131 километре трассы Калуга - Рязань съехал в кювет и опрокинулся на бок экскурсионный автобус Mercedes, следовавший из Рязани в Орел.

В Ленинском районе Тульской области на 131 километре трассы "Калуга — Рязань" съехал в кювет и опрокинулся на бок экскурсионный автобус Mercedes, следовавший из Рязани в Орел.В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что в автобусе находилось 40 детей, пятеро сопровождающих и два водителя. Медицинская помощь потребовалась только одному взрослому — женщине, передает ТАСС. Пострадавших среди детей нет.Сотрудники ГИБДД устанавливают причину произошедшего.Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выехал на место происшествия. Он дал поручение начальнику регионального управления МЧС Владимиру Кию организовать доставку пассажиров в Орел и оказать всю необходимую помощь.