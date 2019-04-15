Полиция задержала двух сбежавших из изолятора временного содержания в Туве. Всего из изолятора сбежало девять человек.

Полиция задержала двух сбежавших из изолятора временного содержания в Туве. Всего из изолятора сбежало девять человек.Побег был совершен в воскресенье, 14 апреля, сообщает ТАСС. Двое заключенных избили и порезали ножом дежурного сотрудника полиции, после чего они открыли остальные камеры и с еще семью арестантами (среди них те, кто получил сроки за разбой, грабеж, причинение тяжкого вреда здоровью) бросились в бега.На поиски бандитов направлено более 100 человек, в том числе с помощью полицейских из Хакасии и Красноярского края.