В Туве сотрудники полиции задержали уже четверых беглецов, которые 14 апреля незаконно покинули изолятор временного содержания. Вместе с ними сбежали еще пятеро, их ищут. В регионе создали оперативный штаб.

В Туве сотрудники полиции задержали уже четверых беглецов, которые 14 апреля незаконно покинули изолятор временного содержания. Вместе с ними сбежали еще пятеро, их ищут. В регионе создали оперативный штаб. К поискам привлекли более ста человек. Помогать им прибыли сотрудники федерального аппарата МВД России. Во всех изоляторах республики усилены наряды, передает телеканал "Россия 24".Четверо из сбежавших 1991, 1994, 1984 и 1977 годов рождения были осуждены за разбой, грабеж и причинение тяжких телесных повреждений. Пятерых подозревают в убийстве, причинении тяжких телесных повреждений, краже и нарушении правил дорожного движения, повлекших вред здоровью. Все они дожидались дальнейшего этапирования к местам лишения свободы. Когда их выводили из камеры, двое напали на полицейского, попытались задушить, затем ударили ножом. В настоящее время полицейский в больнице. В отношении сбежавших возбуждены два уголовных дела по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Побег" УК РФ.