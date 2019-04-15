20 апреля в Малом зале Зарядья состоится концерт-фантазия c участием детских барочных ансамблей. Сражаться на музыкальном поле будет два коллектива - барочный консорт Tempo Restauro и Молодежный ансамбль старинной музыки La Campanella.

20 апреля в Малом зале "Зарядья" состоится концерт-фантазия c участием детских барочных ансамблей."Барочные баталии" – концерт для детей и с участием детей, в котором поднимается совсем недетская тема войны. За 300 лет господства барокко Европа пережила целый ряд кровопролитных воин, и это нашло свое отражение в творчестве композиторов."Турецкий марш" и "Савойский марш", сюита Battalia и сюита "Школа фехтования"… В концерте прозвучат шедевры инструментальной музыки, отразившие как в трагическом, так и в юмористическом ключе военную историю Европы.Юные слушатели познакомятся не только с новыми жанрами барочной музыки, но и инструментами тех времен. В концерте будут звучать такие редкие инструменты, как требл виола, корнамуз, гиджак, фидль, басовые и теноровые флейты, видовые ударные инструменты."Сражаться" на музыкальном поле в Малом зале "Зарядья" будет два коллектива: барочный консорт Tempo Restauro (художественный руководитель и дирижер – Мария Максимчук) и Молодежный ансамбль старинной музыки La Campanella.Костюмированный концерт для детей "Барочные баталии" состоится 20 апреля в 12:00 в Малом зале "Зарядья".