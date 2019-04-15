Главный тренер Ростова Валерий Карпин прокомментировал победу своей команды над Спартаком в 23-м туре чемпионата России по футболу. Он признался, что ему пришлось в перерыве успокоить футболистов, которые испытывали нервозность в первом тайме.

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал победу своей команды над "Спартаком" в 23-м туре чемпионата России по футболу. Он признался, что ему пришлось в перерыве успокоить футболистов, которые испытывали нервозность в первом тайме."В первом тайме присутствовала нервозность, слишком большое желание выиграть, отсюда ошибки… В раздевалке поговорили, успокоились. В начале второго тайма уже оказывали давление, но матч дался тяжело", – приводит слова Карпина официальный сайт ростовского клуба.Кроме того, он заявил, что у него нет удовлетворения от победы над "Спартаком". "Если бы мы обыгрывали "Уфу", "Крылья Советов" и "Енисей", тогда было бы удовлетворение. А так, со "Спартаком" это три очка – те же, что и в игре с "Уфой", – отметил наставник "Ростова".Напомним, что ростовчане дома обыграли "Спартак" со счетом 2:1 и поднялись на шестое место в турнирной таблице чемпионата России.