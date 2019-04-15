В Национальной хоккейной лиге завершилась третья игра серии плей-офф Кубка Стэнли между Вегас Голден Найтс и Сан-Хосе Шаркс. Рыцари на своем льду добились уверенной победы со счетом 6:3. Хет-трик в составе победителей оформил Марк Стоун.

В Национальной хоккейной лиге завершилась третья игра серии плей-офф Кубка Стэнли между "Вегас Голден Найтс" и "Сан-Хосе Шаркс". "Рыцари" на своем льду добились уверенной победы со счетом 6:3. Хет-трик в составе победителей оформил Марк Стоун.Дублем за хозяев льда отметился Пол Штясны. Еще одна шайба оказалась на счету Макса Пачиоретти. За "акул" отличились Кевин Лабанк, Логан Кутюр и Тимо Мейер."Рыцари" повели в серии с "Сан-Хосе" со счетом 2:1. Следующая встреча этих соперников пройдет 17 апреля в Лас-Вегасе.