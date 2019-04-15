Эпатажная проводница
Верка Сердючка отправится на Евровидение-2019. Андрей Данилко выступит вне конкурсной
программы.
Эпатажная проводница
Верка Сердючка отправится на "Евровидение-2019". Андрей Данилко выступит вне конкурсной
программы.
Несмотря на то, что
Украина официально отказалась от участия в вокальном состязании, ее представитель
все-таки появится на сцене "Евровидения". Сердючка исполнит песню победительницы
прошлого года – Нетты Барзилай "Toy".
Отметим, что в этом
году на вокальном конкурсе в Израиле будет много ярких гостей. Например,
анонсировано появлении голливудских звезд: Галь Гадот, а также Мадонны.
Последняя, по слухам, получит за выступление миллион долларов. Об этом сообщает
Instagram-аккаунт украинского "Евровидения".
Напомним, что Украина отказалась от участия по
решению Национальной общественной телерадиокомпании страны. Ранее вокруг победительницы национального
отбора Maruv разгорелся большой скандал.
Поговаривают, что
певицу "сняли" из-за того, что она выступала в России. По официальной же версии
Maruv не согласилась с условиями кабального договора, который ее заставляли подписать
перед поездкой на .
"Я не готова выступать с
лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков.
Я – музыкант, а не бита на политической арене. Я искренне благодарю и ценю
каждого, кто в меня верил и голосовал. И прошу вас принять этот факт и не идти
на конфронтацию. Это данность сегодняшнего дня. Я хочу дарить свое творчество
без цензуры", – написала несостоявшаяся участница в личном
Instagram.