Эпатажная проводница Верка Сердючка отправится на Евровидение-2019. Андрей Данилко выступит вне конкурсной программы.

Эпатажная проводницаВерка Сердючка отправится на "Евровидение-2019". Андрей Данилко выступит вне конкурснойпрограммы.Несмотря на то, чтоУкраина официально отказалась от участия в вокальном состязании, ее представительвсе-таки появится на сцене "Евровидения". Сердючка исполнит песню победительницыпрошлого года – Нетты Барзилай "Toy".Отметим, что в этомгоду на вокальном конкурсе в Израиле будет много ярких гостей. Например,анонсировано появлении голливудских звезд: Галь Гадот, а также Мадонны.Последняя, по слухам, получит за выступление миллион долларов. Об этом сообщаетInstagram-аккаунт украинского "Евровидения".Напомним, что Украина отказалась от участия порешению Национальной общественной телерадиокомпании страны. Ранее вокруг победительницы национальногоотбора Maruv разгорелся большой скандал.Поговаривают, чтопевицу "сняли" из-за того, что она выступала в России. По официальной же версииMaruv не согласилась с условиями кабального договора, который ее заставляли подписатьперед поездкой на ."Я не готова выступать слозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков.Я – музыкант, а не бита на политической арене. Я искренне благодарю и ценюкаждого, кто в меня верил и голосовал. И прошу вас принять этот факт и не идтина конфронтацию. Это данность сегодняшнего дня. Я хочу дарить свое творчествобез цензуры", – написала несостоявшаяся участница в личномInstagram.