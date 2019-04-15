Министр внутренних дел посетил отдел полиции №1 Управления МВД России по городу Ставрополю, ознакомился с условиями несения службы, побеседовал с личным составом.

«Сегодня Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев посетил отдел полиции №1 Управления МВД России по городу Ставрополю, ознакомился с условиями несения службы, побеседовал с личным составом. Сотрудники дежурной части продемонстрировали Главе МВД России работу современной стационарной дактилостанции, которая применяется для добровольной дактилоскопической регистрации граждан.Затем Министр направился в лечебный корпус госпиталя Медико-санитарной части ГУ МВД России по Ставропольскому краю, введенный в эксплуатацию больше года назад. Владимир Колокольцев осмотрел несколько отделений, пообщался с медицинским персоналом, навестил проходящих лечение сотрудников органов внутренних дел и пожелал им скорейшего выздоровления.Кроме того, Глава ведомства провел оперативное совещание с руководством регионального главка, заслушал доклады о состоянии оперативной обстановки, определил приоритеты в организации оперативно-служебной деятельности на ближайший период. В преддверии курортного сезона особое внимание было акцентировано на вопросах профилактики преступности в туристических центрах, необходимости создания условий для безопасного отдыха граждан, приезжающих в регион», - сообщила Ирина Волк.