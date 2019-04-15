Глава ведомства проведет совещание с руководством Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.

«Сегодня Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев прибыл в город Ставрополь.Глава ведомства проведет совещание с руководством Главного управления МВД России по Ставропольскому краю, посетит госпиталь Медико-санитарной части регионального главка и территориальные подразделения районного звена», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.