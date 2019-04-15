Эвакуировать пришлось 18 человек

Эвакуировать пришлось 18 человекВо Владимире произошел пожар, который мог закончится трагедией. Ранним утром 15 апреля на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о возгорании на улице Почаевской. Спасатели прибыли к дому через 6 минут после вызова.Выяснилось, что горит техническое помещение на 9-м этаже, была угроза распространения огня на квартиры.Пожарные поднялись наверх и начали эвакуацию жильцов дома. В одной из квартир они обнаружили мужчину с женщиной, которые самостоятельно не могли покинуть задымлённое помещение. Спасатели надели на пострадавших специальные устройства, помогли спуститься на улицу и передали в руки подоспевшей бригаде скорой помощи.В результате происшествия сгорело имущество в подъезде на площади 12 квадратных метров. В тушении пожара участвовали 15 человек и 5 спецмашин.Благодаря профессиональным и слаженным действиям огнеборцев ликвидировали открытое горение за 11 минут. Спасли жизни 2-х человек. Ещё 18 человек эвакуировали.Причина пожара устанавливаются.