Региональный СледКом возбудил уголовное дело

Региональный СледКом возбудил уголовное делоРегиональный СледКом возбудил уголовное дело после оценки обстоятельств смерти 21-летнего жителя Суздальского района, обнаруженного в гаражах во Владимире.Напомним, в конце февраля местный житель, выезжая из гаража, заметил человека, которому требовалась медпомощь. По вызову прибыла «скорая помощи», врачи поместили пострадавшего в реанимобиль, однако спасти его не удалось.Выяснилось, что в ночь на 26 февраля молодой человек оказался в районе гаражей, где предположительно, искал «закладку» с наркотиками. В это время на него напали бездомные собаки, сорвали верхнюю одежду и покусали.Оставшись без верхней одежды с ранениями, он получил тяжелую степень переохлаждения, что и стало основной причиной смерти.По мнению следствия, выявленные обстоятельства указывают на ненадлежащее исполнение своих обязанностей управлением ЖКХ.Председатель ГСК обращался к властям по вопросу отлова бродячих псов, но реакции не было.Следователь устанавливает конкретное должностное лицо, проявившего халатность в форме бездействия.