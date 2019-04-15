Региональный СледКом возбудил уголовное дело
Региональный СледКом возбудил уголовное дело
Региональный СледКом возбудил уголовное дело после оценки обстоятельств смерти 21-летнего жителя Суздальского района, обнаруженного в гаражах во Владимире.
Напомним, в конце февраля местный житель, выезжая из гаража, заметил человека, которому требовалась медпомощь. По вызову прибыла «скорая помощи», врачи поместили пострадавшего в реанимобиль, однако спасти его не удалось.
Выяснилось, что в ночь на 26 февраля молодой человек оказался в районе гаражей, где предположительно, искал «закладку» с наркотиками. В это время на него напали бездомные собаки, сорвали верхнюю одежду и покусали.
Оставшись без верхней одежды с ранениями, он получил тяжелую степень переохлаждения, что и стало основной причиной смерти.
По мнению следствия, выявленные обстоятельства указывают на ненадлежащее исполнение своих обязанностей управлением ЖКХ.
Председатель ГСК обращался к властям по вопросу отлова бродячих псов, но реакции не было.
Следователь устанавливает конкретное должностное лицо, проявившего халатность в форме бездействия.