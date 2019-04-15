Мужчина использовал своё служебное положение

Мужчина использовал своё служебное положениеБывшего директора одного из предприятий Владимира обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.С 2012 по 2016 год мужчина использовал своё служебное положение и умышленно завышал стоимость комплектующих, необходимых для выполнения заказа. Деньги, полученные от фиктивных финансовых операций, переводили на счета «фирм-однодневок», которыми руководил сообщник обвиняемого.Сумма причинённого ущерба составила 170 миллионов рублей. На имущество обвиняемого и третьих лиц наложили арест на сумму 185 миллионов рублей.Уголовное дело направлено в суд.