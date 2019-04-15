Сумма причиненного ущерба составила 170 миллионов рублей.

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора одного из предприятий города Владимира. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.Преступная деятельность фигуранта была выявлена сотрудниками УЭБ и ПК в тесном взаимодействии с представителями регионального УФСБ.По версии следствия, обвиняемый в период с 2012 г. по 2016 г., используя свое служебное положение, умышленно завышал стоимость комплектующих, необходимых для выполнения предприятием заказа. Средства, полученные от фиктивных финансовых операций, переводились на счета «фирм-однодневок», которыми руководил пособник обвиняемого.В ходе следствия были установлены несколько фактов мошенничества и факты легализации денежных средств, полученных преступным путем.Сумма причиненного ущерба составила 170 млн. рублей.На имущество обвиняемого и третьих лиц наложен арест на сумму 185 млн. рублей.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.