Принятие законопроекта о запрете для микрофинансовых организаций выдавать кредиты под залог жилья позволит покончить с так называемым жилищным рейдерством. Об этом и некоторых других важных нормативно-правовых актах рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Принятие законопроекта о запрете для микрофинансовых организаций выдавать кредиты под залог жилья позволит покончить с так называемым жилищным рейдерством. Об этом и некоторых других важных нормативно-правовых актах рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.Законопроект об ограничениях для микрофинансовых организаций разработан в рамках послания президента Федеральному собранию, напомнил председатель нижней палаты. "Недопустимо, когда гражданин лишается единственной квартиры из‑за незначительного по сравнению с ее стоимостью микрокредита", – подчеркнул Володин.Он отметил, что документ также дает возможность МФО определять клиентов с помощью государственных информационных систем. Такая мера, сказал спикер, позволит пресечь мошеннические действия с паспортными данными граждан. Депутаты рассмотрят законопроект в первом чтении 16 апреля, уточнил Володин.Не менее важный нормативно-правовой акт касается ужесточения наказания за езду в нетрезвом виде, которая привела к гибели людей. "Усиление ответственности за "пьяные ДТП" должно снизить их количество", – сказал спикер. Документ будет рассмотрен в первом чтении 17 апреля.А в четверг, 18 апреля, на повестке парламентариев будет пакет законопроектов о так называемой амнистии капитала. Речь идет о третьем этапе, который продлится до 1 марта следующего года.Имущество, активы, зарубежные счета и контролируемые иностранные компании предприниматели смогут задекларировать добровольно. При условии репатриации денежных средств и государственной регистрации иностранных компаний в специальных районах в Калининградской области и Приморском кране бизнесмены будут освобождены от ответственности.По словам Вячеслава Володина, это позволит вернуть капиталы в российские регионы, создать рабочие места и новые проекты.