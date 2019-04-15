В Коламбусе завершился третий матч серии плей-офф Кубка Стэнли между Блю Джекетс и Тампа-Бэй Лайтнинг. Российский вратарь хозяев льда Сергей Бобровский отразил в этой встрече 30 из 31 броска и помог своей команде обыграть молний со счетом 3:1.

В Коламбусе завершился третий матч серии плей-офф Кубка Стэнли между "Блю Джекетс" и "Тампа-Бэй Лайтнинг". Российский вратарь хозяев льда Сергей Бобровский отразил в этой встрече 30 из 31 броска и помог своей команде обыграть "молний" со счетом 3:1.В составе победителей шайбы забросили Мэтт Дюшен, Оливер Бьоркстранд и Кэм Аткинсон. У проигравших отличился Ондржей Палат. Российский форвард "Коламбуса" Артемий Панарин записал на свой счет результативную передачу.Вратарь "Тампы" Андрей Василевский сделал в этой встрече 27 сейвов. Лидер гостей Никита Кучеров пропускал игру из-за дисквалификации.Счет в серии стал 3:0 в пользу "пиджаков". Четвертая встреча этих соперников состоится 17 апреля в Коламбусе.