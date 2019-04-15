Украинские СМИ продолжают удивлять откровениями про переправу через Керченский пролив. К проседаниям, искривлениям и прочим мифам добавилась еще одна байка – об опасности укладки рельсов на Крымском мосту.
Украинские СМИ продолжают удивлять "откровениями" про переправу через Керченский пролив. К проседаниям, искривлениям и прочим мифам добавилась еще одна байка – об опасности укладки рельсов на Крымском мосту.
Накануне в украинском издании "Обозреватель", регулярно
публикующее небылицы про переправу, появилась очередная провокационная статья.
"Оккупанты начали опасное строительство на Крымском мосту" – гласит
заголовок.
Но в чем именно опасность горе-писаки объяснить не
потрудились. Вместо этого – фотографии укладки рельсов на Крымском мосту. С
недоумением к публикации отнеслись и читатели.
Пользователь Sekeliv Zadroka поинтересовался, в чем же
заключается опасность. Читатель с ником Снова проходил мимо ответил с иронией:
"Возможен взрыв мозга, ведь невозможно укладывать рельсы на мультяшный
мост. Но хохлам можно подать идею что рельсы тоже мультяшные, надувные и поезда
с декабря месяца пойдут тоже надувные".
Украинцы вообще очень пристально наблюдают за . Так, пользователь Twitter RoksolanaToday&Крым опубликовала фото с
опустевшей переправой – в кадр попало лишь несколько автомобилей. Комментаторы
вставили свои пять копеек. "Его же закрывают с 1 мая", – написал
пользователь Дед Горын.
Разумеется, никакого закрытия переправы не будет. Крымский
мост – надежное, долговечное и безопасное сооружение. А подобные сообщения
украинцев в соцсетях призваны нагнетать истерию вокруг трассы.
А пока недоброжелатели из Незалежной распространяют байки
про переправу, строители приближают момент сдачи железнодорожной части
Крымского моста. Накануне сообщалось, что на переправе начали укладывать рельсы
со стороны Керчи.
В конце марта сообщалось, что строители соединили все
железнодорожные пролеты . Как отмечало издание , было
установлено 160 металлоконструкций и соединено 11 тысяч разных элементов.