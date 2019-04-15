Украинские СМИ продолжают удивлять откровениями про переправу через Керченский пролив. К проседаниям, искривлениям и прочим мифам добавилась еще одна байка – об опасности укладки рельсов на Крымском мосту.

Украинские СМИ продолжают удивлять "откровениями" про переправу через Керченский пролив. К проседаниям, искривлениям и прочим мифам добавилась еще одна байка – об опасности укладки рельсов на Крымском мосту.Накануне в украинском издании "Обозреватель", регулярнопубликующее небылицы про переправу, появилась очередная провокационная статья."Оккупанты начали опасное строительство на Крымском мосту" – гласитзаголовок.Но в чем именно опасность горе-писаки объяснить непотрудились. Вместо этого – фотографии укладки рельсов на Крымском мосту. Снедоумением к публикации отнеслись и читатели.Пользователь Sekeliv Zadroka поинтересовался, в чем жезаключается опасность. Читатель с ником Снова проходил мимо ответил с иронией:"Возможен взрыв мозга, ведь невозможно укладывать рельсы на мультяшныймост. Но хохлам можно подать идею что рельсы тоже мультяшные, надувные и поездас декабря месяца пойдут тоже надувные".Украинцы вообще очень пристально наблюдают за . Так, пользователь Twitter RoksolanaToday&Крым опубликовала фото сопустевшей переправой – в кадр попало лишь несколько автомобилей. Комментаторывставили свои пять копеек. "Его же закрывают с 1 мая", – написалпользователь Дед Горын.Разумеется, никакого закрытия переправы не будет. Крымскиймост – надежное, долговечное и безопасное сооружение. А подобные сообщенияукраинцев в соцсетях призваны нагнетать истерию вокруг трассы.А пока недоброжелатели из Незалежной распространяют байкипро переправу, строители приближают момент сдачи железнодорожной частиКрымского моста. Накануне сообщалось, что на переправе начали укладывать рельсысо стороны Керчи.В конце марта сообщалось, что строители соединили всежелезнодорожные пролеты . Как отмечало издание , былоустановлено 160 металлоконструкций и соединено 11 тысяч разных элементов.