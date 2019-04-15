Наследник герцога и герцогини Сассекских появится на свет в конце апреля. По сообщениям британских СМИ, Меган Маркл собирается родить первенца в воде.

Наследник герцога и герцогини Сассекских появится на свет в конце апреля. По сообщениям британских СМИ, Меган Маркл собирается родить первенца в воде.Близкие друзья королевской особы рассказали, что роды пройдут в коттедже Фрогмор-Хаус в Виндзоре. Бывшая актриса будет использовать надувной бассейн с водой.По словам друга принца Гарри, Меган Маркл давно увлекается гомеопатией. "Никто из нас не был удивлен, когда мы узнали о том, что она собирается родить ребенка в воде. Она хочет, чтобы все было естественно: без лекарств, кесарева сечения и так далее", – уточнил анонимный источник.Ранее стало известно, что герцогиня Сассекская отказалась от услуг королевских акушеров-мужчин и отобрала команду врачей, состоящую из женщин. Любопытно, что отвергнутые ею специалисты Алан Фартинг и Гай Торпе-Бистон присутствовали при рождении троих детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон.На прошлой неделе пресс-служба Кенсингтонского дворца сделала важное заявление. и принц Гарри сообщат репортерам и поклонникам о рождении наследника только после того, как отпразднуют это событие в частном порядке, передает The Sun.Королевский эксперт Ричард Фитзуильямс отметил, что "появление первенца пары на свет – событие мирового масштаба". Он заявил, что супруги создали аккаунт в Instagram неслучайно. "Если герцогиня не будет позировать на ступеньках госпиталя в такой ответственный момент, то она точно опубликует фотографии ребенка в социальных сетях", – заключил он.