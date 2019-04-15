Известный блогер Лена Миро считает, что поющая телеведущая несексуальна. Ольга Бузова, по словам обозревательницы, не интересуется интимом как таковым, а только романтической его составляющей.

Известный блогер Лена Миросчитает, что поющая телеведущая несексуальна. Ольга Бузова, по словам обозревательницы,не интересуется интимом как таковым, а только романтической его составляющей."Бузовалюбит романтические сопли, которые можно распустить вокруг половых актов, ноникак не сами половые акты. Так было всегда: и когда Оля была юнойпергидрольной пту-шницей, и когда стала женщиной трудной судьбы, требующей две бутылки коньяка в райдере", – рассуждает в своем ЖЖ блогер.Лана отметила,что Ольга предстает перед аудиторией в двух амплуа: милашки и секс-бомбы. Однако,когда она забывается и становится самой собой, то превращается в женщину, налице которой написано, что удовольствия от близости она не испытывает.В качествепримера Миро привела пост телеведущей в соцсетях. "Вот что опубликовала в Instagram Бузова:"Женщины без ума, когда их чувствуют. Когда ими наслаждаются. Только чужоенаслаждение доставляет им божественное удовольствие. Но никак не секс!" – цитируетобозревательница Бузову. Лена заявила,что такое может написать только женщина, ненавидящая секс – "пися-спермоприемница"."Секс дляписи-смермоприемницы – не более, чем досадная обязанность, которую необходимоисполнить в обмен на "Я тебя люблю" и "обнимашки", – отметила блогер.После ЛенаМиро разобрала еще одно заявление . Артистка говорит, что женщинылюбят быть услышанными."Представилисебя бабу, которая "любит быть услышанной"? Это же ходячий вынос мозга. Причемвынос фригидный. Это же кошмар любого мужика. Что от такой бабы ждать, кромебесконечных претензий и нытья по поводу нехватки сопливой романтики?" -набросилась на обозревательница.