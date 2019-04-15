Попечительский совет хоккейного клуба Сибриь принял решение о реорганизации нынешнего тренерского штаба команды. Команду покинет главный тренер Александр Андриевский. Лишатся своих должностей и его ассистенты.

Попечительский совет хоккейного клуба "Сибриь" принял решение о реорганизации нынешнего тренерского штаба команды. Команду покинет главный тренер Александр Андриевский. Лишатся своих должностей и его ассистенты.Таким образом, к новому сезону Континентальной хоккейной лиги клуб из Новосибирска будет готовить новый тренерский состав. Как сообщает официальный сайт "Сибири", имя нового главного тренера "Сибири" будет названо в ближайшее время, после чего будет сформирован и новый тренерский штаб.Напомним, что по итогам сезона 2018/19 "Сибирь" заняла девятую строчку в Восточной конференции КХЛ, не сумев пробиться в плей-офф турнира.