Поклонники не на шутку перепугались за Анджелину Джоли после того, как в Сети появились слухи о ее алкоголизме – дескать, развод с Бредом Питтом окончательно добил голливудскую красотку, она перестала следить за собой и даже позволяет выпить вина перед премьерой. Однако ведущий стилист студии Dajmur Анастасия Николаева не видит оснований для подобных громких заявлений.

Поклонники не на шутку перепугались за Анджелину Джоли после того, как в Сети появились слухи о ее алкоголизме – дескать, развод с Бредом Питтом окончательно добил голливудскую красотку, она перестала следить за собой и даже позволяет выпить вина перед премьерой. Однако ведущий стилист студии Dajmur Анастасия Николаева не видит оснований для подобных громких заявлений."Обсуждая внешность знаменитостей, зачастую люди забывают о том, что это обычные люди и как у всех нас у них бывают хорошие и плохие дни. Жить напоказ и всегда оставаться в форме довольно таки не просто, каждый может дать слабину", – заметила собеседница "Дни.ру"."Пила вино до начала фильма? Это и есть признак алкоголизма? Тогда у меня плохие новости, мы тут все немного алкоголики", – отбила она первый аргумент критиков."Говорят, стала выглядеть плохо, сравнивая ее фотографии десятилетней давности? К сожалению, время никого не щадит", – не оставила камня на камне от второго аргумента Анастасия Николаева."Для меня Анжелина была и есть красотка. На мой взгляд, на этой фотографии Джоли выглядит хорошо, и подобающе случаю. Образ, который она выбрала, всегда будет актуален", – оценила специалист наряд голливудской красотки."Отсутствие макияжа? Лично я вижу минимальный макияж, ведь макияж не всегда только кричащие цвета. Плохая фотография? А кто из нас получится лучше, в объективе случайного фотографа, без фильтров и фотошопа", – подчеркнула ведущий стилист студии Dajmur.