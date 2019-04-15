Накануне 70-летия певицы в Сети появился
ее ролик на песню Айсберг. Запрещенный клип Пугачевой написали для
нее Игорь Николаев и Лидия Козлова.
Накануне 70-летия певицы в Сети появился
ее ролик на песню "Айсберг". Запрещенный клип Пугачевой написали для
нее Игорь Николаев и Лидия Козлова.
В СССР клип
не разрешали к показу. В Советском Союзе его посчитали слишком вульгарным. Со слов авторов песни, клип появился на Ленинградском
телевидении, но позже был снят с ротации, передает ФедералПресс. Клип снимали зимой
1984 года в Сочи. Позы лежащей на льдине Аллы Пугачевой показались цензуре
непристойными.
Есть версия, что
шуба Примадонны понравилась генеральному секретарю СССР, поэтому он купил такую же своей жене, а клип вернули к
ротации. Но
полнометражную версию запрещенного клипа Пугачевой Гостелерадиофонд опубликовал только спустя 35 лет после премьеры.