Накануне 70-летия певицы в Сети появился ее ролик на песню Айсберг. Запрещенный клип Пугачевой написали для нее Игорь Николаев и Лидия Козлова.

Накануне 70-летия певицы в Сети появилсяее ролик на песню "Айсберг". Запрещенный клип Пугачевой написали длянее Игорь Николаев и Лидия Козлова.В СССР клипне разрешали к показу. В Советском Союзе его посчитали слишком вульгарным. Со слов авторов песни, клип появился на Ленинградскомтелевидении, но позже был снят с ротации, передает ФедералПресс. Клип снимали зимой1984 года в Сочи. Позы лежащей на льдине Аллы Пугачевой показались цензуренепристойными.Есть версия, чтошуба Примадонны понравилась генеральному секретарю СССР, поэтому он купил такую же своей жене, а клип вернули кротации. Нополнометражную версию запрещенного клипа Пугачевой Гостелерадиофонд опубликовал только спустя 35 лет после премьеры.