В Китае завершился песенный конкурс, по результатам которого Полина Гагарина заняла пятое место. По этому поводу певица получила множество откликов, причем не всегда положительных. На защиту артистки встал муж, фотограф Дмитрий Исхаков.

В Китае завершился песенный конкурс, по результатам которого Полина Гагарина заняла пятое место. По этому поводу певица получила множество откликов, причем не всегда положительных. На защиту артистки встал муж, фотограф Дмитрий Исхаков.Шоу The Singer представляет собой примерно то же самое. что и популярный в России "Голос", однако в китайском варианте в конкурсе участвуют профессиональные исполнители. Полина Гагарина на протяжении нескольких месяцев моталась из России в Китай и обратно, чтобы достойно представить страну на международной арене. В итоге, артистка заняла пятое место.Почему-то не все пользователи Сети нашли слова поддержки Полины. Некоторые комментаторы крайне негативно высказались в ее адрес. Тогда на защиту певицы встал ее муж, известный фотограф Дмитрий Исхаков. "Все те, кто находят удовольствие в том, чтобы написать гадость или оскорбить мою Полю – жалкие ничтожества", – заявил мужчина на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.Дмитрий попытался объяснить хейтерам, сколько сил и времени Полина Гагарина потратила на то, чтобы гордо представить Россию. "Вы понятия не имеете сколько требуется усилий, воли, упрямства, труда, таланта и веры, чтобы летать несколько месяцев подряд, каждую неделю,по 20 часов в один конец, выступать одной на чужом поле, в незнакомой среде, выдавать эмоции, качество, шоу, костюмы и живой звук на мировом уровне", – написал Дмитрий Исхаков.Он отметил талант и трудолюбие Полины Гагариной и невнимание к этому международному шоу журналистов. "Одна маленькая хрупкая девочка, наделенная невероятной силой и талантом, сгорая каждый раз на сцене, тащит на своих плечах все это. Без особой поддержки, наши СМИ как-то все это игнорируют, а мне думается зря", – отметил муж Полины Гагариной.Зато зрители в YouTube по достоинству оценили выступления певицы, подчеркнул Дмитрий Исхаков. "Люди видят, что Поля работает на уровне самых лучших мировых звезд, не уступая, а часто и превосходя многих и испытывают очень дефицитное сейчас чувство ГОРДОСТИ за такое представительство на международном уровне", – сообщил фотограф.В заключение муж певицы обратился к хейтерам с не сдерживаемой иронией. "Пожалуйста, не утруждайте себя, не надо писать дерьмовые комментарии. Вам кажется, что вы таким образом возвышаетесь за счет артиста, отводите душу, но всем глубоко ***. Peace ✌" – завершил свой пост супруг .