Редко какой сборный концерт обходится сегодня без выступления Жасмин. А вот сольников в Москве она давно не давала. Поэтому было интересно посмотреть, как работает артистка, какое шоу делает и как владеет голосом. Корреспондент Дни.Ру побывал на премьере программы Весна.

Редко какой сборный концерт обходится сегодня без выступления Жасмин. А вот сольников в Москве она давно не давала. Поэтому было интересно посмотреть, как работает артистка, какое шоу делает и как владеет голосом. Корреспондент "Дни.Ру" побывал на премьере программы "Весна".Невероятно, но в этом году Жасмин отмечает 20-летие творческой деятельности. Ее старт был очень ярким – в 2003 году сама Алла Пугачева выступила режиссером программы "100 процентов любви", которую Жасмин представляла в существовавшем в ту пору зале "Россия". С тех пор утекло много воды. Но Жасмин теперь входит в близкий круг Примадонны и помнит все ее бесценные уроки, наставления, советы.Оценить программу "Весна" собралось немало знаменитостей – певицы Анита Цой и Диана Гурцкая, музыкант Аркадий Укупник, звездный диетолог Маргарита Королева, актриса Елена Папанова. И Жасмин не разочаровала – показала очень стильное, весеннее, яркое шоу с балетом, костюмами, огромными видеоэкранами. Она смогла на протяжении двух часов держать зал, покоряя и образам, и голосом.Не обошлось без сюрпризов – ремейка песни Софии Ротару 1983 года "Романтикэ" на музыку Анатолия Кирияка и слова – Григорий Виеру. На эту композицию выбор пал не случайно – дело в том, что муж певицы Илан Шор живет в Молдавии, а певица все свободное время проводит там и считает эту страну второй родиной. Поэтому молдавский язык в московском концерта выглядел символично.Были в этот вечер и дуэты – со Львом Лещенко, Николаем Басковым, Денисом Клявером и даже с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Татьяной Навкой. Это был ее первый выход на большую сцену и подобного поступка, кажется, сама от себя красавица-спортсмена не ожидала. Навка, кстати, 13 апреля отмечала день рождения. Поэтому это ее выступление в качестве певицы стало подарком не только Жасмин, но и самой себе. В конце номера 6-тысячный зал спел хором Навке: "С Днем рождения, Таня!"Впервые певица и жена президентского пресс-секретаря выступали в новогоднюю ночь-2019 на Первом канале – представляли песню "Буги-Вуги". И народу, судя по просмотрам в Интернете, номер понравился. С Жасмин Татьяна давно дружит – они часто вместе отдыхают семьями, а недавно фигуристка была гостей он-лайн шоу певицы "Душевный разговор". Дружат и их дети, а недавно приняли участие в детском модном показе Валентина Юдашкина.Кстати, 6-летняя дочь певицы Маргарита тоже вышла на сцену и поздравили маму трогательным номером – выступала с детским хором академии Игоря Крутого. Девочка призналась, что гордится мамой и мечтает пойти по ее стопам. И ребенка можно понять – Жасмин хочется любоваться и восхищаться бесконечно!