Обвиняемый был задержан благодаря бдительности местной жительницы.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего жителя Гусь-Хрустального района. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 162 УК РФ (разбой) и ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).В июле прошлого года в МО МВД России «Гусь-Хрустальный» поступило сообщение о подозрительном мужчине, который, находясь в состоянии опьянения, ходит по одной из улиц районного центра. Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции задержали местного жителя, у которого изъяли лезвие ножниц.В ходе дальнейшего разбирательства полицейские установили, что задержанный несколькими часами ранее в ходе возникшего конфликта нанес несколько ударов лезвием ножниц своему приятелю, после чего покинул место преступления. Здоровью потерпевшего был причинено тяжкий вред.Также сотрудники полиции установили, что за несколько дней до этого фигурант, угрожая расправой, похитил мобильный телефон у прохожей на улице.В содеянном подозреваемый сознался.В настоящее время материалы уголовных дел с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.Санкциями статей предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.