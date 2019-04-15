Полицейские незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи, и мальчик был госпитализирован в медучреждение...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Отрадное помогли несовершеннолетнему.Мужчина рассказал, что его сын Никита находился на детской площадке и во время игры упал, в результате чего сломал руку. Мальчик стал просить о помощи прохожих, но безрезультатно. Единственные кто помогли его сыну, стали сотрудники полиции, которые в это время патрулировали территорию. Полицейские незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи, и мальчик был госпитализирован в медучреждение.Через некоторое сотрудники полиции навестили Никиту, привезли ему сладкое угощение и фрукты. Папа мальчика Павел Романович, ещё раз выразил слова благодарности в адрес полицейских за оказанную помощь и пожелал им успешной службы.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29