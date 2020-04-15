Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев сообщил о том, что был оштрафован на тысячу долларов за то, что нарушил карантин. Инцидент произошел в Канаде.

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев сообщил о том, что был оштрафован на тысячу долларов за то, что нарушил карантин. Инцидент произошел в Канаде."Со мной случился неприятный и в то же время смешной момент — я со своим другом собирался выехать на природу в пригород, но нас остановили полицейские и напомнили о запрете на выезд из Монреал, — приводит слова боксера "Советский спорт". — Мы попытались сказать, что не знали об этом правиле, но нам все равно выписали штраф в тысячу долларов и сопроводили обратно до въезда в Монреаль".В Канаде зафиксировано порядка 25 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из-за инфекции скончалось свыше 700 человек.