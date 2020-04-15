Треть британских врачей заражены коронавирусом COVID-19 - это больше пяти с половиной тысяч человек. Национальная служба здравоохранения Англии разрешила медсестрам не оказывать помощь больным, если им не хватает средств индивидуальной защиты. И медсестры начали увольняться. По данным BBC, почти половине медперсонала Королевства угрожают родственники погибших.

Треть британских врачей заражены коронавирусом COVID-19 - это больше пяти с половиной тысяч человек. Национальная служба здравоохранения Англии разрешила медсестрам не оказывать помощь больным, если им не хватает средств индивидуальной защиты. И медсестры начали увольняться. По данным BBC, почти половине медперсонала Королевства угрожают родственники погибших.Великобритания идет по самому тяжелому итальянскому пути — это признают научные советники при правительстве. Независимые эксперты предрекают, что ситуация с коронавирусом здесь может оказаться худшей в Европе. За минувшие сутки скончались еще 778 человек — общая цифра погибших превысила 12 тысяч.О том, что здравоохранительная система Великобритании оказалась не готовой к эпидемии коронавируса, сейчас говорят все, включая самих врачей. Их, кстати, здесь уже погибло немало, заразившись этой болезнью: 19 человек, по официальной статистике.В Великобритании протестировали 16 тысяч 888 сотрудников NHS — это государственный минздрав, и так называемых ключевых работников, которые вынуждены контактировать с больными. Выяснилось, что 5 тысяч 733 из них инфицированы — это 33 процента."Хорошо, что сейчас начали тестировать врачей. Но с тестированием тоже непонятно — сегодня я в порядке, а завтра я прошлась по отделению — и уже нет", — отмечает консультант госпиталя NHS в Бредфорде Екатерина Бурова.Основная проблема — острый дефицит индивидуальных средств защиты. Сейчас уже появились маски, но халатов и очков во многих больницах в необходимом количестве по-прежнему нет. 65-летний пенсионер Гарет Робертс откликнулся на призыв правительства и вернулся работать медбратом в госпитале в Кардиффе. Он заразился коронавирусом и погиб.Расследование газеты The Guardian показало, что за последние шесть лет стратегические запасы средств индивидуальной защиты в Великобритании на случай пандемии сократились почти на 40 процентов. При этом британское правительство трижды отказывалось от участия в общеевропейских схемах закупок масок, халатов и перчаток, видимо, думая о Brexit, зато теперь рискует столкнуться с дефицитом врачей."Нам всем приходится заполнять бреши из-за заболевших коллег, и число заражений будет еще выше вследствие нехватки средств индивидуальной защиты. В следующие недели нас ожидает еще большая нехватка персонала", — ожидают врачи.Профсоюзы призывают врачей отказываться выполнять работу, если они недостаточно защищены."Мы становимся перед выбором — или позволить состоянию больных пациентов ухудшаться, или рисковать своим", — поясняет стоящую перед медиками дилемму медбрат Марк Бутройд.Про отказников пока не известно. Медики сейчас открыто говорят о своих проблемах, используя возможности социальных сетей. Медбрат Майкл Андервуд опубликовал фотографии из переполненной лондонской подземки, в которой он вынужден добираться на работу каждый день."Мои поездки на работу с каждым днем кажутся все более и более опасными", — подчеркнул медработник.Но в первую очередь от общей дезорганизации системы минздрава страдают пациенты. Зубную помощь практически невозможно получить — стоматологии закрыты, центров экстренной помощи — единицы. Частные медицинские страховки сейчас не помогут — страховые компании предлагают обращаться к врачам онлайн. Участковые здесь не ходили по домам и в более спокойные времена, сегодня скорую рекомендуют вызывать лишь в том случае, если состояние уже критическое. При этом пациентов в палату интенсивной терапии могут и не принять.Бывший региональный директор системы британского минздрава профессор Джон Ашдон считает, что реально от коронавируса погибло намного больше людей, чем заявляет правительство, которое учитывает только тех, кто скончался в стенах больниц, забывая про тех, кого туда не привезли."Общая цифра может быть в полтора, два раза выше. Если говорят десять, значит, надо понимать 20. Мне кажется, что в этой ситуации крайне важно знать правду. Мы должны иметь точные данные, чтобы понимать, что происходит", — подчеркивает Джон Ашдон.В конце марта в автомобиль медсестры в Манчестере врезался тяжелобольной человек, который провел в самоизоляции неделю, но был вынужден выехать за продуктами. Позже он скончался в больнице."Он держал меня за руку, извинялся, кашлял, — вспоминает медсестра Люси Дункан. – Он сказал, что у него, к сожалению, кажется, коронавирус".Особенно острая ситуация — в домах для престарелых. Управляющие и сиделки говорят, что в случае заражения у пожилых людей шансов на спасение нет."Это большой дом престарелых, и все находятся вместе. Если кто-то один подхватит вирус, заболеют все", — констатирует Фрэнсис Хул."Мне бы очень не хотелось, чтобы хоть одному человеку, хоть одной семье пришлось пройти через то, что испытываем мы последние три недели, это очень тяжело", — подчеркивает сиделка Никола Ричардс.В Лондоне от коронавируса скончался член совета директоров компании En+ бизнесмен из России Игорь Ложевский. По словам его знакомых, в марте он почувствовал недомогание, а спустя некоторое время попал в больницу с воспалением легких. Британские врачи спасти его не смогли."То, что происходит сейчас в Британии, поразительно. У многих моих знакомых в научных кругах просто отвисает челюсть. Статистика смертности там в два раза больше, чем в Ирландии. В чем же дело? Возможно, дело в численности населения, но это маловероятно. Единственно правильным решением было полное закрытие на карантин, и как можно быстрее. Но британское правительство откладывало этот момент, это в свою очередь и могло привести к катастрофе", — предполагает иммунолог, профессор Люк О'Нил.Невеста Бориса Джонсона, который сейчас восстанавливается после выписки из больницы, искренне благодарит врачей за его спасение. Благодарность — прекрасно, но британские медики, да и общество в целом ждут от команды премьер-министра четких действий. На днях от коронавируса скончалась медсестра, с которой Джонсон фотографировался в прошлом году во время визита в один из лондонских госпиталей.