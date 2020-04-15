Цены на золото бьют рекорды. Цены на июньские фьючерсы достигли максимумов с 2011 года.

Цены на золото бьют рекорды. На фьючерсном рынке котировки с поставкой в июне сегодня тестировали отметку $1789 за тройскую унцию. Последний раз цены поднимались так высоко в 2011 году, когда снижение кредитного рейтинга США спровоцировало панику среди инвесторов.Стоит, правда, отметить, что на спотовом рынке ценовая конъюнктура несколько иная.Цены сегодня достигали $1750 за унцию. Довольно сильная разница в цене связана с дефицитом физического металла, и мы об этом неоднократно писали.Дело в том, что из-за карантина были нарушены цепочки поставок и биржи просто не могут удовлетворить весь спрос на металл.Спекулянты на этом фоне активно скупают фьючерсы.Золото во время кризиса стало едва ли не главным активом. Беспрецедентные вливания ликвидности подрывают стоимость фиатных денег, и инвесторы ищут убежище в драгоценных металлах.Сейчас уже становится очевидно, что Банк России сделал правильный выбор и не зря скупал золото в резервы несколько последних лет. Напомним, что ЦБ РФ был крупнейшим покупателем главного драгоценного металла.С 2014 года Центральный банк купил 40,3 млн унций золота и увеличил его объем в резервах более чем два раза. На начало марта доля золота в резервах достигала 21%, или почти $120 миллиардов.