Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился своим мнением о том, почему мало российских футболистов уезжают играть в европейские чемпионаты.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился своим мнением о том, почему мало российских футболистов уезжают играть в европейские чемпионаты."Вспомните чемпионат России 90-х и на каких "огородах" мы играли. Можно ли те убитые поля сравнивать с нынешними великолепными стадионами в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Сочи и Грозном... Это небо и земля, — цитирует Черчесова "Московский комсомолец"."Да и финансовые возможности тех лет не идут ни в какое сравнение с контрактами сегодняшних дней. По-житейски было понятно стремление футболистов уехать за границу. Но желания самого игрока мало. Главное — класс игрока и конкурентоспособность в Европе. Его уровень все определяет".