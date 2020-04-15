Врач и ведущий программы О самом главном на канале Россия 1 Александр Мясников сделал прогноз относительно пика заболеваемости COVID-19 на территории России. По его словам, ожидалось, что пик наступит в середине апреля, но этого не произошло.

Врач и ведущий программы "О самом главном" на канале "Россия 1" Александр Мясников сделал прогноз относительно пика заболеваемости COVID-19 на территории России. По его словам, ожидалось, что пик наступит в середине апреля, но этого не произошло."Получается, что пик у нас приходится на конец апреля, потом будет спад, – сказал эксперт, выступая на YouTube-канале "Соловьев Live". – Потом будут волны, COVID-19 останется одним из сотен тысяч вирусов вокруг нас".По его словам, такое происходило и раньше: вирусы "приходили и оставались"."Только вы о них не знали, а врачи – знали", – заключил Мясников.До конца апреля в России действует ряд противовирусных мер. В частности, президент РФ Владимир Путин постановил сделать период с 4 по 30 апреля нерабочим.Ранее 14 апреля Мясников призвал всех, кто почувствовал недомогание, оставаться дома. По его словам, прирост числа заболевших коронавирусом в России показал 20 процентов, а это значит, что за неделю число больных удвоится."Всем надо быть очень внимательными и соблюдать карантин", – сказал врач.