Главный врач московской больницы №71 Александр Мясников назначен главой информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си со ..

Главный врач московской больницы №71 Александр Мясников назначен главой информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает "Русская служба "Би-би-си" со ссылкой на информированный источник.Специалист будет делиться с гражданами последними новостями о распространении инфекции. Кроме того, Александр Мясников расскажет россиянам о методах профилактики заболевания и способах лечения, передает "".