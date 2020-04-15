Французское правительство пересмотрело давние экономические прогнозы, после того как президент Эммануэль Макрон решил продлить ограничительные меры, закрыв ряд отраслей второй по величине экономики еврозоны, передает Reuters.

Французское правительство пересмотрело давние экономические прогнозы, после того как президент Эммануэль Макрон решил продлить ограничительные меры, закрыв ряд отраслей второй по величине экономики еврозоны, передает Reuters.После того как Макрон продлил блокировку как минимум до 11 мая, министр финансов Брюно Ле Мэр заявил, что теперь ожидается, что экономика сократится на 8% в этом году вместо 6%, как отмечалось ранее.С 17 марта населению Франции в размере 67 миллионов человек было приказано оставаться дома. Первоначально предполагалось, что ограничительные меры продлятся до 14 апреля.Продление мер создаст дополнительную нагрузку для финансов государства, увеличив дефицит государственного бюджета до послевоенного рекорда в 9% ВВП по сравнению с 7,6%, как прогнозировалось на прошлой неделе, сообщил France Info бюджетный министр Джеральд Дарманин.Правительство на прошлой неделе удвоило пакет финансовых мер, чтобы вывести экономику из пропасти, до 100 миллиардов евро, что составляет более 4% ВВП страны."Если нам нужно сделать больше, мы сделаем больше", — сказал Ле Мэр.Пакет позволяет компаниям отложить миллиарды евро налогов и сборов на заработную плату, чтобы справиться с коллапсом бизнеса, и создать фонд поддержки в размере 7 миллиардов евро для самых хрупких небольших компаний, куда уже вошли 900 тысяч фирм,По словам Ле Мэра, в связи с тем, что в субсидируемых государством отпусках работают 8 миллионов человек, правительство увеличило бюджет этой программы до 24 миллиардов евро с 20 миллиардов евро ранее.Под давлением правительства французские страховщики удвоили свой вклад в свой фонд солидарности для малого бизнеса до 400 миллионов евро, сказал Ле Мэр. Они предлагали клиенту скидки в размере 500 миллионов евро и создавали инвестиционный фонд для мелких фирм на сумму 1,5 миллиарда евро.