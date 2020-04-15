Штраф в 250 тысяч рублей, а в случае рецидива — угроза полной остановки производства. Так наказали Горьковский автомобильный завод за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований по коронавирусу. Накануне ГАЗ возобновил работу, и на проходных моментально образовались огромные очереди.

Штраф в 250 тысяч рублей, а в случае рецидива — угроза полной остановки производства. Так наказали Горьковский автомобильный завод за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований по коронавирусу. Накануне ГАЗ возобновил работу, и на проходных моментально образовались огромные очереди.Горьковский автомобильный завод — это крупнейшее предприятие не только города, но и всего региона. Более 20 тысяч сотрудников, которые несмотря на карантин вышли на работу. В режиме самоизоляции, дома, остались только офисные сотрудники.Формально автогигант еще не начал работать, а уже заработал штраф в 250 тысяч рублей. Начало выхода с вынужденных каникул ознаменовалось километровыми очередями почти у каждой проходной. Никакого соблюдения дистанции в полтора метра."Это прямое нарушение как предписаний как Роспотребнадзора, так и моего указа № 8 "О повышенной готовности". У нас сейчас есть полномочия штрафовать и даже приостанавливать деятельность организации вне зависимости от ее масштаба", — возмутился Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области.На ГАЗ нагрянула проверка — сотрудники департамента региональной безопасности.Утренний коллапс на своих проходных руководство автозавода объяснило просто — не смогли быстро измерить температуру всем сотрудникам. Изначально план был таким — часть заводчан хотели завезти на территорию в специальных автобусах, внутри которых намеревались провести первичный медосмотр. Но погода внесла свои коррективы."Была минусовая температура, и получалось так, что часть инфракрасных термометров у нас не срабатывала, поэтому части людей не смогли выдать зеленый пропуск и произвести замер температуры, а были вынуждены отправить их сюда на проходные для повторного проведения уже здесь", — пояснила Оксана Исакова, директор по персоналу "Группы ГАЗ".Других нарушений правил работы в карантин проверка не выявила, но наказание все равно последовало. Сегодня утром на заводских проходных столпотворений уже не было, как и медработников с термометрами. Автогигант ввел новое правило — каждый сотрудник теперь измеряет температуру дома, перед выходом на работу."После того, как он будет доставлен на корпоративном транспорте и пройдет проходную, пропускной режим, при приходе на рабочее место будет проведено контрольное измерение как раз электронным бесконтактным термометром", — говорит Андрей Софонов, управляющий директор автозавода "ГАЗ".Повторных нарушений правил безопасной работы в карантин на автозаводе теперь боятся, как огня — ведь это будет уже не штраф, а полная остановка производства.