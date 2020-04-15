Концерт на крыше многоэтажки в Кемерово прокомментировал глава региона. Напомним, участники кавер-группы Мы – русские сыграли три концерта на крыше и на балконе высотки, передает ГТРК Кузбасс.

Концерт на крыше многоэтажки в Кемерово прокомментировал глава региона. Напомним, участники кавер-группы "Мы – русские" сыграли три концерта на крыше и на балконе высотки, передает ГТРК "Кузбасс"."Жильцы соседних домов тепло отреагировали на выступление музыкантов: люди выходили балконы, аплодировали и подпевали. Особенно приятным было завершение концерта песней "Кузбасс", ставшей нашим неофициальным гимном. Подобные концерты артисты теперь будут проводить регулярно, вплоть до окончания самоизоляции", — говорит Сергей Цивилев.