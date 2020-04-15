Заряженные модели Hyundai с литерой N уже несколько лет довольствуются только 6-ступенчатой механикой. С выходом версий с двумя педалями компания здорово задержалась, но теперь ожидание окончено: скоро N-модели наконец-то получат автоматическую трансмиссию.

"Заряженные" модели Hyundai с литерой N уже несколько лет довольствуются только 6-ступенчатой "механикой". С выходом версий с двумя педалями компания здорово задержалась, но теперь ожидание окончено: скоро N-модели наконец-то получат давно ожидаемую автоматическую трансмиссию."Горячий" хэтчбек Veloster N будет первым, кто получит новую 8-ступенчатую роботизированную КПП 8DCT с двумя пакетами "мокрых" сцеплений, которая недавно дебютировала на четвертой генерации кроссовера Kia Sorento. Компания пока не вдается в подробности, ограничившись лишь коротким промо-видео, но логика подсказывает, что после Veloster N "робота" вполне могут получить и такие модели, как i30 N и Tucson N.Veloster N оснащается двумя вариантами 2-литрового бензинового турбомотора. Базовая версия выдает 253 л.с., более мощная - 279 л.с. Крутящий момент одинаков в обоих случаях - 352 Нм. В списке оснащения - доработанная ходовая и тормоза, управляемый электроникой передний дифференциал, выхлоп с изменяемым трактом.С России из всего семейства N продается только хэтчбек i30 с моторами на 49 и 275 л.с. по цене от 2 200 000 рублей.