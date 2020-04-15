На всех въездах в столицу сотрудниками дорожно-патрульной службы организован непрерывный контроль за передвижением транспортных средств...

В г. Москве в связи с введенным режимом повышенной готовности введен ряд ограничительных мер. Так, на всех въездах в столицу сотрудниками дорожно-патрульной службы организован непрерывный контроль за передвижением транспортных средств, а также выполнением гражданами требований самоизоляции.В целях обеспечения контрольных мероприятий принято решение о сужении проезжих частей в целях соблюдения мер личной безопасности сотрудников ДПС и участников дорожного движения при проведении разъяснительной работы.В случае установления фактов необъективных причин въезда в город с гражданами проводится разъяснительная работа, также им предлагается изменить свой маршрут в обратном направлении. Нарушители в установленном порядке привлекаются к административной ответственности.В соответствии с Законом города Москвы от 1 апреля 2020 года № 6 "О внесении изменений в статьи 2 и 8 Закона города Москвы от 10 декабря 2003 года № 77 "Об общественных пунктах охраны порядка в городе Москве" и Законом города Москвы от 21 ноября 2007 года № 45 "Кодекс города Москвы об административных правонарушениях" сотрудниками Госавтоинспекции осуществляется привлечение к ответственности нарушителей режима самоизоляции на основании статьи 3.18.1 Кодекса об административных правонарушениях города Москвы.Кроме того, с 15 апреля 2020 года будет изменен формат проверки оснований въезда транспортных средств в город Москву с учетом введения электронных цифровых пропусков. Сотрудниками ДПС будет осуществляться проверка наличия таких пропусков у всех участников дорожного движения. Это касается как водителей, так и пассажиров транспортных средств. В отношении нарушителей режима самоизоляции применение мер административного воздействия будет продолжено.Однако стоит отметить, что в случае передвижения граждан с использованием «Такси» цифровой пропуск требуется только пассажирам. Водители «Такси» допускаются к движению на основании действующих лицензий на осуществление пассажирских перевозок.Уважаемые граждане! В целях предотвращения распространения вирусной инфекции без крайней необходимости не покидайте свои жилища, оставайтесь дома! Берегите себя и своих близких.