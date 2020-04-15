Коротко о соглашении, заключенном на прошлой неделе: глобальные поставки должны быть сокращены на 10 миллионов баррелей в сутки, а мировой спрос упал примерно на 30 миллионов баррелей в сутки. Это все, что нужно знать о нем. И это основная причина, по которой цены на нефть продолжат снижаться. Несмотря на то что эти цифры выглядят ужасно, суть самой сделки намного хуже.

Коротко о соглашении, заключенном на прошлой неделе: глобальные поставки должны быть сокращены на 10 миллионов баррелей в сутки, а мировой спрос упал примерно на 30 миллионов баррелей в сутки. Это все, что нужно знать о нем. И это основная причина, по которой цены на нефть продолжат снижаться. Несмотря на то что эти цифры выглядят ужасно, суть самой сделки намного хуже.До того как саудиты решили применить ту же стратегию ценообразования на нефть, которая с треском провалилась в 2014-2016 годах (т. е. обанкротить других производителей за счет перепроизводства нефти и падения цен на нефть), мировой рынок нефти был довольно сбалансирован. Спрос на нефть составлял около 100 миллионов баррелей в сутки, Brent находилась в диапазоне $50-70 за баррель. Лучшие американские сланцевые производители зарабатывали приличные деньги на отметке выше $40 за баррель, как и Россия, у которой бюджетная безубыточная цена за баррель Brent составляет $40. Убытки несла только Саудовская Аравия, чья бюджетная безубыточная цена составила $84 за баррель, но это была ее собственная вина.Саудовскую Аравию постоянно раздражает то, что она вынуждена расплачиваться не только за то, что недооценила сланцевиков США, которые сумели после 2014 года снизить безубыточную цену с $70 за баррель до $40, но и то, что усилия по поддержанию цен на нефть за счет различных соглашений ОПЕК и ОПЕК+ позволяли этим самым сланцевым производителям зарабатывать намного больше денег, чем производителям Саудовской Аравии. В чем причина? Сланцевики США, более 90% которых все еще являются относительно небольшими независимыми операторами, не связаны квотами на добычу ОПЕК и ОПЕК+, поэтому им удалось заполнить пробелы в объеме производства, создаваемые производителями ОПЕК.США получили преимущество в 3-4 миллиона баррелей в сутки по сравнению с Саудовской Аравией в игре с экспортом нефти. Они быстро стали мировым производителем нефти номер один, а Россия стала производителем номер два. Саудовская Аравия, которая соблюдает большинство квот, является производителем номер три. Поэтому Саудовская Аравия сначала решила в одностороннем порядке объявить о том, что последняя сделка ОПЕК+ должна быть намного больше той, которую она предварительно согласовала с Россией… Затем бен Салман, окруживший себя покорными людьми в своем правительстве и советниками, которые боятся потерять свой бизнес, решил начать тотальную ценовую войну.Причина, по которой эта война оказалась такой недолгой, заключается в том, что никто не сказал бен Салману, что тот не учел ключевой элемент: сделку, заключенную в 1945 году между президентом США Франклином Рузвельтом и королем Саудовской Аравии Абдулазизом. Она и определяет отношения между двумя странами с тех пор. Суть соглашения заключалась в том, что США будут получать всю необходимую нефть, пока она есть в Саудовской Аравии. В обмен США гарантировали бы безопасность правящего Дома Саудов. Если сделка и изменилась с момента подъема американской отрасли сланцевой нефтедобычи и попытки Саудовской Аравии уничтожить ее с 2014 по 2016 годы, то совсем немного. США все еще гарантируют безопасность Дома Саудов, но также ожидают, что Саудовская Аравия не только будет поставлять в США обещанные объемы нефти, но — и это ключевой момент, объясняющий все, что последовало за этим, — позволит американской сланцевой промышленности продолжать развиваться.Что касается США, если это означает, что саудиты проиграли американским сланцевым производителям, поддерживая цены на нефть, но снижая возможности экспорта для американских фирм, то здесь все непросто: эти деньги Дом Сауда потратил на защиту США. Как ясно дал понять президент США Дональд Трамп, когда столкнулся с непониманием Саудовской Аравии огромной выгоды, которую США приносят правящей семье: "Король Саудовской Аравии Салман не продержится у власти и двух недель без поддержки военных США".Кроме фундаментального математического краха нефтяной сделки что еще с ней не так? Для начала есть обычная чепуха про "базовые уровни", с которых, считается, было сокращено производство. Саудовская Аравия и Россия должны "сократить" около 2,5 миллиона баррелей в сутки каждая, но с базового уровня добычи около 11 миллионов баррелей в сутки согласно заявлению ОПЕК на прошлой неделе. Однако Саудовская Аравия никогда не отмечала устойчивую фактическую добычу нефти более 10,5 миллиона баррелей в сутки. Часто цитируемые "максимумы предложения" более 12 миллионов баррелей в сутки — это не фактическая добыча, а добыча и использование запасов нефти. То есть средняя добыча в Саудовской Аравии с 1973 года до начала этого года составляла 8,15 миллиона баррелей в день. Саудиты на самом деле сокращают не добычу, а использование нефтяного запаса, который в любом случае королевство не станет расточать по таким низким ценам. Россия готова производить около 11 миллионов баррелей в сутки в любом случае — базовый показатель, это фактически означает отсутствие сокращения. И даже при более низком базовом показателе Россия произведет все, что захочет, как делала для каждой сделки ОПЕК+, с которой она была связана, начиная с первого сокращения в декабре 2016 года.Третий ключевой фактор краха этой сделки — в нее явно заложена перспектива провала в форме скользящей шкалы сокращений производства, которые нужно пересматривать, когда рынок движется вперед. Согласно предварительному плану ОПЕК+, после двух месяцев, в зависимости от развития ситуации с коронавирусом, объемы сокращений добычи будут резко снижены с 10 миллионов баррелей в день до 8 миллионов в день с июля, а затем до 6 миллиона баррелей в день с января 2021 года по апрель 2022 года согласно заявлению ОПЕК. Группа планирует провести еще одну видеоконференцию 10 июня, чтобы обсудить дополнительные меры, которые необходимо принять. Так что если и оставалась какая-то надежда на то, что удастся поддержать цены на нефть, то ее практически уничтожили перспективой того, что параметры сделки могут измениться так быстро. Учитывая возможную перспективу сокращения квот на добычу, разумно ожидать, что производители ОПЕК и ОПЕК+ будут придерживаться менее строгого подхода к абсолютному уровню добычи или экспорта нефти. Хотя в случае Саудовской Аравии и России квоты бессмысленны.