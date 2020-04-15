Получив кредит в размере 7 миллионов рублей, злоумышленники распорядились деньгами по своему усмотрению, однако платежи по кредиту в банк вносить не стали...

СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело о хищении денежных средств в особо крупном размере мошенническим путем.С заявлением в правоохранительные органы обратился представитель одного из столичных банков. Мужчина пояснил, что из кредитной организации мошенническим путем было похищено свыше 7 миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве задержали двоих подозреваемых.В ходе расследования уголовного дела установлено, что подозреваемые представили в банк подложные справки о доходах, а также, в качестве залога, документы на нежилое помещение, стоимость которого была намеренно завышена неустановленными соучастниками из числа сотрудников банка. Получив кредит в размере 7 миллионов рублей, злоумышленники распорядились деньгами по своему усмотрению, однако платежи по кредиту в банк не вносили.Главным следственным управлением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования».К уголовной ответственности привечена 40-летняя женщина, в отношении которой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, второй злоумышленник от правоохранительных органов скрылся, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск.В настоящее время уголовное дело направлено в Замоскворецкий районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28