Потери авиакомпаний из-за пандемии коронавируса в мире выросли до $314 миллиардов, что на 25% больше, чем прогнозировалось ранее, в связи с серьезностью экономического спада и более медленным, чем ожидалось, возобновлением международных рейсов, передает Reuters.

Потери авиакомпаний из-за пандемии коронавируса в мире выросли до $314 миллиардов, что на 25% больше, чем прогнозировалось ранее, в связи с серьезностью экономического спада и более медленным, чем ожидалось, возобновлением международных рейсов, передает Reuters.Последний прогноз Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) превысил прогноз потерь в размере $252 миллиардов, представленный 24 марта, кроме того, предполагается, что доходы от пассажирских перевозок в 2020 году снизятся на 55% по сравнению с прошлым годом.Прогнозируемый объем трафика в пассажиро-километрах в этом году сократится на 48% по сравнению с прогнозируемым ранее снижением на 38%, сообщило агентство IATA на еженедельной онлайн-конференции.Пандемия COVID-19 привела к тому, что воздушные перевозки зашли остановились, поскольку многие авиакомпании прекратили полеты и до сих пор остается неясным, когда будут сняты ограничения на поездки.IATA настоятельно призвала мировые правительства срочно предоставить авиакомпаниям больше ликвидности, чтобы помочь им пережить кризис, предупредив, что многие обанкротятся в течение нескольких недель, если не получат финансовую помощь.Торговая организация заявила, что ожидает, что внутренние рынки будут открыты первыми, как это произошло в Китае, а международные маршруты откроются постепенно.