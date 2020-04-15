Цены на импорт в США снизились в наибольшей степени за более чем пять лет в марте на фоне снижения стоимости нефтепродуктов и ряда других товаров, что указывает на дефляцию импорта, которая может углубиться на фоне пандемии коронавируса, передает Reuters.

Цены на импорт в США снизились в наибольшей степени за более чем пять лет в марте на фоне снижения стоимости нефтепродуктов и ряда других товаров, что указывает на дефляцию импорта, которая может углубиться на фоне пандемии коронавируса, передает Reuters.Отчет министерства труда во вторник последовал за данными на прошлой неделе, которые показали самое большое снижение индекса потребительских цен за последние пять лет, так как федеральные и местные власти приняли жесткие меры для контроля распространения COVID-19. Цены производителей также снизились в марте."Цены на импорт устойчиво сохраняются на уровне дефляции, — сказал Джеймс Уотсон, старший экономист США в Oxford Economics. — Сильный доллар, низкие цены на нефть и глобальная рецессия сохранят эту тенденцию".Цены на импорт упали на 2,3% в прошлом месяце, что стало самым большим снижением с января 2015 года после пересмотренного в меньшую сторону сокращения на 0,7% в феврале. Ранее сообщалось, что импортные цены, исключающие тарифы, снизились на 0,5% в феврале.Опрошенные агентством Reuters экономисты прогнозировали, что цены на импорт упали на 3,2% в марте. За 12 месяцев по март импортные цены сократились на 4,1%. Это стало самым большим падением с июня 2016 года и последовало за снижением на 1,3% в феврале.Ограничения в отношении социальных контактов для ограничения распространения COVID-19 значительно снизили спрос, что привело к падению цен на бензин и рекордному снижению стоимости проживания в отелях, а также цен на одежду и авиабилеты.