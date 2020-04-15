К поискам пятерых рыбаков, пропавших на Белом озере, подключилась авиация. Напомним, мужчины отправились на промысел 12 апреля. После шторма они пропали со связи и домой не вернулись. Ранее об этом сообщала ГТРК Вологда.

К поискам пятерых рыбаков, пропавших на Белом озере, подключилась авиация. Напомним, мужчины отправились на промысел 12 апреля. После шторма они пропали со связи и домой не вернулись. Ранее об этом сообщала ГТРК "Вологда".По предварительным данным, рыбаки планировали выйти на озеро на моторной лодке. Спасатели определили примерный район поиска пропавших. Пока операция успехом пока не увенчалась.Теперь по распоряжению губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова к поискам подключилась авиация. Вертолет Ми-8 начал патрулирование акватории Белого озера и прилегающей к нему территории. С земли поиски ведут полицейские, спасатели и добровольцы. На данный момент обследовано 10 километров береговой территории, акватории озера, а также рыбацкие хижины и участок реки Кема. Всех, кто хочет помочь, просят подключиться к поискам.