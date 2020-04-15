73-й международный Каннский кинофестиваль не удастся провести в июне 2020 года.

73-й международный Каннский кинофестиваль не удастся провести в июне 2020 года.Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировали организаторы кинофорума.Сообщается, что такое решение принято в связи с заявлением президента Франции Эммануэля Макрон, который ранее объявил о продлении режима самоизоляции в Пятой республике в связи с коронавирусом до 11 мая.Отмечается, что будут приложены все усилия, чтобы провести фестиваль в 2020 году "тем или иным способом".19 марта сообщалось, что Каннский кинофестиваль, ежегодно с 1952 года проходивший в мае на юге Франции, не состоится из-за распространения коронавирусной инфекции.На сегодняшний день во Франции зафиксировано 136 779 заразившихся, 27 718 человек вылечились, 14 967 скончались.