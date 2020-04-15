15.04.2020

2020-04-15 17:55:04

Компания «Авико» полностью перешла на производство масок

Маски есть! Компания "Авико" - по производству пальто, полностью перешла на производство защитных масок.

В день на фабрике "Авико" производят десять тысяч защитно-гигиенических масок. Переквалификация произошла по указу Минпромторга - в связи с эпидемиологической ситуацией в регионе все ателье и швейные предприятия переходят на пошив масок. На фабрике "Авико" используют нетканое полотно спанбонд. Маска получается недорогой. На предприятии ежедневно трудятся 50 человек - за последние недели они отшили уже сто тысяч масок. В условиях дефицита руководители других предприятий и организаций могут заказать маски здесь в любом количестве. А жители города могут прийти в фирменный магазин "Авико" на улице Горького, 74. Телефоны: 36-57-68, 8(960)-772-69-60.