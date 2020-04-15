Проходит международный конкурс алкогольных напитков которые как-то влияют на мужской орган.
- Выходит американец - Мы вывели такой сорт пшеницы - 50гр виски из этой пшеницы и чл*н увеличивается в 1.5 раза - весь зал аплодирует.
- Выходит японец - мы вывели такой сорт риса - 100гр саке из этого риса и чл*н увеличивается в 2 раза - зал ещё больше аплодирует.
- Выходит грузин - Мы вывэлы такой сорт вынограда, стакон вина из этого винограда и чл*н становится как дыня
- Зал спрашивает - В длину или в ширину?
Грузин - Э! Я имэю ввиду вкусовые качэства!!!!!!!!!
еще анекдот!