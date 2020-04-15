Снизить пошлины в Евразийском экономическом сообществе на товары значимых отраслей предложил сегодня Владимир Путин. В формате видеоконференции президент пообщался с лидерами Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении. Путин подчеркнул, что надо поддержать те сектора экономики наших стран, которые наиболее пострадали от COVID-19.

Коронавирус проверяет на прочность не только людей и страны, но и союзы. Снизить пошлины в Евразийском экономическом сообществе на товары значимых отраслей предложил сегодня Владимир Путин. В формате видеоконференции президент пообщался с лидерами Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении. Путин подчеркнул, что надо поддержать те сектора экономики наших стран, которые наиболее пострадали от COVID-19, а, принимая меры по борьбе с эпидемией, хорошо бы не наносить урон взаимной торговле и инвестициям.Заседание Высшего евразийского экономического совета проходило онлайн. Главы России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии обсуждали, как, борясь с распространением инфекции, смягчить удар коронавируса по взаимной торговле и тем более не допустить, чтобы страны уходили в режим экономической самоизоляции."Методы борьбы с пандемией должны быть разумными и пропорциональными, не приводить к разрыву наработанных десятилетиями кооперационных связей, остановке международной торговли, прекращению взаимных инвестиций. Уже сейчас в рамках ЕврАзЭС нужно начать разработку мер системного характера, призванных создать условия для восстановления и обеспечения дальнейшего экономического развития", — заявил Владимир Путин.Сейчас в пунктах пропуска в крупнейших транспортных коридорах усилен санитарно-эпидемиологический контроль. Какие у себя принимать меры для борьбы с вирусом, каждая страна решает сама. Если в Минске дезинфицируют подъезды и улицы, то в Нур-Султане уже введен карантин — не работают торговые центры, ограничен въезд и выезд из города. Все в зависимости от ситуации, но на уровне государств, говорили лидеры, нужна координация."В качестве предмета сегодняшнего разговора я вижу обеспечение стабильности и спокойствия в обществе, недопущения размывания основ нашего союза из-за стремления, в первую очередь, обезопасить только себя. Если мы не объединим усилия, то завтра будем восстанавливать нарушенные экономические связи и на это уйдет много времени, денег и труда", — отметил Александр Лукашенко.Страны готовы идти на выручку — дело не только в экономике. Россия отправила в Армению мобильную лабораторию для диагностики COVID-19. Для этого был сформирован сводный отряд войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны. Результаты анализов получают в кратчайшие сроки и с высокой точностью.В Киргизии на улицах городов развернуты пункты обработки техники.Общая для всего мира проблема — резко возросший спрос на дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты. Поставки критически важных товаров в страны Евразийского экономического союза отслеживает специально созданный координационный совет. В случае необходимости каждый сможет рассчитывать на быструю помощь от партнеров."Для импорта на территорию ЕврАзЭС социально значимых товаров, продовольствия, лекарств, медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты открыт "зеленый коридор". Согласен с теми коллегами, которые сказали о том, что надо подумать над расширением этой программы. То есть такие товары освобождены от ввозных таможенных пошлин, упрощены и ускорены соответствующие таможенные процедуры. Правительства государств союза условились сообща принимать меры по ограничению вывоза в третьи страны критически важных медицинских препаратов и техники, социально значимых товаров с тем, чтобы не допустить их нехватки на союзном рынке", — отметил Владимир Путин.Кроме того, по мнению президента, центробанки должны договориться о смягчении параметров выдачи кредитов предприятиям реального сектора экономики. К следующему заседанию стороны планировали выработать проект стратегического развития интеграции до 2025 года. Александр Лукашенко настроен 19 мая на личную встречу:— Я жду всех вас в Минске. Гарантирую вам полную безопасность!Владимир Путин предложил учесть приобретаемый сейчас опыт борьбы с вирусом и усилить сотрудничество стран в области здравоохранения.