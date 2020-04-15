Антонинова чума в 165 году н. э. унесла жизни от пяти до десяти миллионов человек и стала началом конца Римской империи. Оспа, занесенная испанскими конкистадорами, убила десятки миллионов индейцев в Новом Свете и уничтожила в течение нескольких лет доколумбовы империи, пишет The National Interest.

Антонинова чума в 165 году н. э. унесла жизни от пяти до десяти миллионов человек и стала началом конца Римской империи. Оспа, занесенная испанскими конкистадорами, убила десятки миллионов индейцев в Новом Свете и уничтожила в течение нескольких лет доколумбовы империи, пишет The National Interest.В феврале этого года эксперты Всемирной организации здравоохранения предупредили, что появившейся в Китае коронавирус может убить до 45 миллионов человек, после чего некоторые СМИ заговорили о приближающемся конце света. К счастью, самые мрачные прогнозы не оправдались, но COVID-19 все же может привести к смене парадигмы — переломному моменту в истории, когда общества и их институты должны адаптироваться к разрушительным изменениям или столкнуться с уничтожением.Каким же будет переломный момент? Ответ на этот вопрос предполагает признание того, что пандемия обнажила пружинную хрупкость глобальной экономики и системную слабость западных стран. В Соединенных Штатах почти половина всех домохозяйств живет от зарплаты до зарплаты, и для многих из них потеря ежемесячного дохода означает голод и безысходность. Такие страны, как Италия, Испания и Португалия, которые до кризиса по спирали двигались к банкротству, столкнутся с еще более масштабными проблемами после завершения пандемии. В этот раз взаимное погашение долгов в Европе выглядит маловероятным, из-за чего еврозона может просто развалиться.Системы здравоохранения оказались в значительной степени неподготовленными не столько из-за нехватки медицинского персонала (медсестер, фельдшеров и врачей), сколько из-за сбоя цепочек поставок. Каналы, по которым американцы поставляют жизненно важные медикаменты, базируются за границей, и они оказались ненадежными при наступлении чрезвычайной ситуации. Как итог, американцы и европейцы испытывают нехватку масок, тест-систем, фармацевтических препаратов и различного медицинского оборудования, большая часть которого производится в Китае.Вместо того чтобы закрыть границы, приостановить поездки, запретить массовые мероприятия и тщательно досматривать всех прилетающих в аэропортах, западные правительства долгое время колебались или решались на полумеры. Большинство из них оставили границы открытыми и позволяли жить, как и прежде. Великобритания первоначально активно поддерживала стратегию "коллективного иммунитета". Мэр Флоренции призвал обнимать всех проживающих в городе китайцев для борьбы с негативным отношением к уроженцам Поднебесной. А в начале марта власти Испании, проигнорировав многочисленные предупреждения, разрешили проведение многотысячной демонстрации в Мадриде в честь Международного женского дня.Однако было бы неправильно во всем винить сегодняшних лидеров. Политические, экономические или пандемические катастрофы почти всегда обнажают слабости, порожденные годами (обычно десятилетиями) бесхозяйственности и самообмана. Когда это происходит, системы подвергаются испытанию, институты рушатся (некоторые из них укрепляются) и создаются новые парадигмы, имеющие корни в проверенных битвой ценностях.Долгосрочные проблемы, которые до сих пор отрицались, начинают сталкиваться с краткосрочной реальностью. К ним относятся частичное банковское резервирование, глобализация, производство по принципу "строго вовремя", открытые границы и экономическая финансиализация. Все эти силы теперь с головокружительной скоростью катятся в одну и ту же канаву. Вопрос в том, что выходит из этой канавы?Размышления о рождении новой эпохи до конца нынешней — дело рискованное, но необходимое. Мы не можем быть уверены в том, что предпринятые властями беспрецедентные чрезвычайные меры чудесным образом вернут нас назад от края пропасти. Однако столь же вероятно, что эти экстраординарные действия ускорят движение к краху. Иногда чрезмерная коррекция приносит больше вреда, чем пользы.Если это произойдет, то мы потенциально будем двигаться к новому порядку в радикально измененном мире. Мы можем стать свидетелями появления новой финансовой системы, поддерживаемой новыми формами валюты (крипто). Репатриация цепочек поставок может стать благом для рабочего класса в западных странах, а ужесточение пограничного контроля укрепит национальную идентичность. Коронавирус показал, что трещины в системе намного глубже, чем мы думали, что делает реальным изменение парадигмы в наших обществах.