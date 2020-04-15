Досрочного прекращения полномочий или понижения квалификации кубанской судьи, которая в широко разошедшемся по Сети ролике произносит непристойный тост в свою честь, ждать не стоит. Максимум, что грозит супертелочке и сексуальной кошечке, как она сама себя называла, - дисциплинарное взыскание.

Досрочного прекращения полномочий или понижения квалификации кубанской судьи, которая в широко разошедшемся по Сети ролике произносит непристойный тост в свою честь, ждать не стоит. Максимум, что грозит "супертелочке и сексуальной кошечке", как она сама себя называла, — дисциплинарное взыскание, заявил РИА Новости юрист Сергей Михайлов.Речь, предположительно, идет о мировом судье судебного участка №181 Новокубанского района Елене Переверзевой. Снимал видео, вероятно, ее супруг — руководитель следственного отдела по Армавиру СКР по Краснодарскому краю Максим Переверзев. Квалификационная коллегия судей Краснодарского края сейчас пытается установить, когда и где были сделаны эти кадры. Сама героиня ролика хранит молчание.Дисциплинарное взыскание, по словам Михайлова, может быть в виде замечания или предупреждения, но ни в том, ни в другом случае речь о завершении карьеры не идет, хотя кодекс судейской этики и нетерпим к такого рода проступкам."Разумеется, подобные проступки не стоит поощрять, но судейскому корпусу порой как раз не хватает самоиронии, чувства юмора и незашоренности. Поэтому, на мой взгляд, нужно надеяться на благоприятный для судьи исход", — подчеркнул юрист.