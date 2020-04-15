Более 7000 граждан в России привлечены к административной ответственности по факту природных пожаров.

Более 7000 граждан в России привлечены к административной ответственности по факту природных пожаров.Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в пресс-службе МЧС РФ.Отмечается, что рост пожаров на территории страны вырос на 13 %, а в ряде регионов этот показатель превысил в два раза показатели 2019 года.Сообщается, что по фактам поджога дознавателями МЧС РФ возбуждено 59 уголовных дел, к административной ответственности привлечено более 250 юридических лиц и почти 750 должностных лиц органов местного самоуправления.В МЧС сообщили, что из-за сложной пожароопасной обстановки на территории 52 субъектов и в более 1000 муниципальных образований введен особый режим, препятствующий распространению огня на населенные пункты.