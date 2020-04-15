Из-за туристического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, компании Airbnb пришлось вести переговоры о новом кредите на $1 млрд.

Миллиарда недостаточно: несмотря на то, что буквально неделю назад Airbnb заключила соглашение с акционерами о привлечении финансирования размером $1 млрд, сейчас американская компания, занимающаяся краткосрочной арендой жилья по всему миру, ведет новые переговоры.По информации СМИ, сервис краткосрочной аренды, пытающийся выжить в условиях тотального падения спроса на туристическом рынке, пытается договориться о кредите в $1 млрд с такими крупными инвесторами, как Fidelity, T. Rowe Price и Blackrock, а также Oaktree Capital, Apollo Global Management, Benefit Street Partners и Owl Rock Capital.По информации Reuters, в числе основных условий предоставления финансирования – определение первостепенных кредиторов, которым Airbnb, в случае, если она не справится с взятыми на себя обязательства, будет отдавать долги в первую очередь.По информации источников агентства, Airbnb обсуждает пятилетний кредит. По данным CNBC, ставка по нему составит порядка 9,5%, что ощутимо ниже ставки по займу, привлеченному на прошлой неделе – 11,5%. К окончательному соглашению стороны могут прийти уже 15 апреля.Как писали ранее 33Live.Ruру, Airbnb уже пришлось пересмотреть внутреннюю оценку своего бизнеса на 16% до $26 млрд. Сервис краткосрочной аренды жилья испытывает серьезные трудности из-за пандемии коронавируса, практически заморозивший турпоток по всему миру: число бронирований жилья в пострадавших от “уханьской пневмонии” странах упало на 90%. По информации CNBC, в ближайшее время компания должна выплатить хозяевам жилья, аренда которого была отменена $250 млн.